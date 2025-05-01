Действует по своим правилам: В Белом доме недовольны работой посетившего РФ спецпосланника Трампа

Особенно недовольство вызвало то, что Уиткофф фактически стал «личным послом» Трампа при российском лидере Владимире Путине, одновременно беря на себя и ближневосточную повестку. При этом он часто участвует во встречах один, без сопровождения, что вызывает вопросы у американской стороны.