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Минфин США сообщил о соглашении по созданию «фонда реконструкции Украины»

Вашингтон и Киев рассчитывают на скорейшую реализацию данного экономического партнёрства.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США сообщило о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом, предусматривающего создание специального фонда для восстановления Украины.

Новый механизм экономического взаимодействия получил название «американо-украинский фонд реконструкции».

Как отметил глава Минфина США Скотт Бессент, подписание этого соглашения стало возможным благодаря усилиям президента Дональда Трампа, направленным на достижение устойчивого мира. В министерстве также выразили надежду на оперативное начало реализации положений соглашения и укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина оказалась перед сложной дилеммой: либо пойти на мирное соглашение, не соответствующее её ожиданиям, либо продолжать военные действия, сопряжённые с дальнейшими потерями.