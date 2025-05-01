Министерство финансов США сообщило о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом, предусматривающего создание специального фонда для восстановления Украины.
Новый механизм экономического взаимодействия получил название «американо-украинский фонд реконструкции».
Как отметил глава Минфина США Скотт Бессент, подписание этого соглашения стало возможным благодаря усилиям президента Дональда Трампа, направленным на достижение устойчивого мира. В министерстве также выразили надежду на оперативное начало реализации положений соглашения и укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина оказалась перед сложной дилеммой: либо пойти на мирное соглашение, не соответствующее её ожиданиям, либо продолжать военные действия, сопряжённые с дальнейшими потерями.