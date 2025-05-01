Минфин США сообщил о соглашении по созданию «фонда реконструкции Украины»

Как отметил глава Минфина США Скотт Бессент, подписание этого соглашения стало возможным благодаря усилиям президента Дональда Трампа, направленным на достижение устойчивого мира. В министерстве также выразили надежду на оперативное начало реализации положений соглашения и укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.