Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: ЕС разрабатывает «план Б» для поддержания антироссийских санкций

Евросоюз разрабатывает «план Б» в случае возможного выхода США из переговорного процесса по Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.

Источник: Life.ru

«ЕС готовит “план Б”, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — говорится в материале.

По словам Каллас, европейская сторона должна продолжать работу в текущих условиях, не заостряя внимание на запасных вариантах, чтобы не вызвать резких изменений в динамике ситуации. Ведь в случае прекращения американской военной поддержки Украине европейским странам будет труднее компенсировать образовавшийся дефицит.

Ранее в СМИ предположили, что Европа столкнулась с серьёзными трудностями в подготовке коллективных сил «сдерживания» на Украине. Западные министры обороны сомневаются в реализации подготовки 64 тысяч миротворцев для отправки в Незалежную в случае достижения мирного соглашения.