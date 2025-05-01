Каллас: ЕС разрабатывает «план Б» для поддержания антироссийских санкций

По словам Каллас, европейская сторона должна продолжать работу в текущих условиях, не заостряя внимание на запасных вариантах, чтобы не вызвать резких изменений в динамике ситуации. Ведь в случае прекращения американской военной поддержки Украине европейским странам будет труднее компенсировать образовавшийся дефицит.