NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

По данным New York Post, в окружении президента США Дональда Трампа нарастает недовольство действиями спецпредставителя Стива Уиткоффа, курирующего диалог с Россией и Ираном.
Источники издания указывают на его неоднозначный стиль ведения переговоров, который вызывает обеспокоенность у части администрации.
Уиткофф, по сути, выступает в роли неформального представителя Трампа в контактах с президентом России Владимиром Путиным, а также параллельно координирует ближневосточную повестку, что, по мнению собеседников издания, ведёт к концентрации полномочий и снижению прозрачности процесса. Его участие в переговорах без сопровождения и использование российских переводчиков во время визитов в Москву было воспринято как отклонение от устоявшихся дипломатических норм.
Дополнительное напряжение, как отмечает издание, создаёт наличие ещё одного переговорщика — Кита Келлога, ответственного за украинское направление. Такое дублирование функций затрудняет согласование единой линии в переговорах и мешает формированию сбалансированной дипломатической стратегии.
Ранее сообщалось, как президент России Владимир Путин отказался поддержать инициативу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня на текущих позициях на передовой.