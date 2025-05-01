NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

Уиткофф, по сути, выступает в роли неформального представителя Трампа в контактах с президентом России Владимиром Путиным, а также параллельно координирует ближневосточную повестку, что, по мнению собеседников издания, ведёт к концентрации полномочий и снижению прозрачности процесса. Его участие в переговорах без сопровождения и использование российских переводчиков во время визитов в Москву было воспринято как отклонение от устоявшихся дипломатических норм.