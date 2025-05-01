Путин рассказал, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все советские республики внесли значительный вклад в победу над нацизмом в 1941—1945 годах, при этом Российская СФСР, как крупнейшая союзная республика, сыграла определяющую роль в достижении Победы. Об этом Путин рассказал на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
«Россия в составе Советского Союза тогда называлась РСФСР, потери РСФСР составили около 70% (от всех потерь СССР — прим.ред.). Поэтому мы всегда подчеркиваем, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу», — сказал российский глава.
Как подчеркнул российский президент, в силу огромной территории и ресурсов именно СССР внесла решающий вклад в общую Победу. Он особо отметил, что страна принесла величайшую жертву — жизни своих сыновей и дочерей, павших в боях за свободу Родины и будущее следующих поколений.
Путин также напомнил о колоссальных человеческих потерях СССР в войне, составивших 27 млн жизней.
«Точно пока не сосчитано, но ясно, что это коснулось почти каждой семьи, и чрезвычайно важно», — отметил российский лидер.
Кроме этого, в ходе марафона Путин и другие участники просмотрели фрагмент новой экранизации — фильма «В списках не значился», созданного по мотивам знаменитой повести Бориса Васильева. Лента выйдет в широкий прокат 1 мая.
Во время встречи на марафоне «Знание. Первые» молодые активисты представили президенту свои инициативы патриотической направленности. Среди них: проект о подвигах советских женщин-героев, система поиска информации о пропавших в годы ВОВ, волонтерская помощь раненым в луганском госпитале, просветительские лекции по военной истории для школьников.
Как подчеркнул президент, всех участников встречи объединяет личная семейная история — в каждой семье есть свой герой Великой Победы.
Накануне глава российского государства отметил особую значимость сохранения памяти о жертвах и подвигах Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул: лишь при таком подходе страна сможет четко выстроить стратегические ориентиры для ближайшего будущего.