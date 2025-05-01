Путин рассказал, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все советские республики внесли значительный вклад в победу над нацизмом в 1941—1945 годах, при этом Российская СФСР, как крупнейшая союзная республика, сыграла определяющую роль в достижении Победы. Об этом Путин рассказал на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».