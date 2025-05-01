ООН: в секторе Газа 92% младенцев лишены базового питания

По оценкам специалистов, нехватка элементарного питания может нанести младенцам долгосрочный ущерб, отражающийся на их здоровье и развитии в будущем. Кроме того, около 65% жителей Газы лишены доступа к безопасной питьевой воде, что усугубляет обстановку и повышает риски распространения болезней.