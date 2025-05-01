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ООН: в секторе Газа 92% младенцев лишены базового питания

Уточняется также, что 65% населения сектора Газа не имеют доступа к питьевой воде.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях, более 90% детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в секторе Газа лишены минимального рациона питания, необходимого для нормального развития.

Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Организация отмечает значительное ухудшение ситуации: по сравнению с мартом 2025 года число малолетних пациентов, проходящих лечение от недоедания, выросло на 80%. Причиной обострения гуманитарного кризиса называют продолжающуюся израильскую блокаду и ограниченный доступ через контрольно-пропускные пункты.

По оценкам специалистов, нехватка элементарного питания может нанести младенцам долгосрочный ущерб, отражающийся на их здоровье и развитии в будущем. Кроме того, около 65% жителей Газы лишены доступа к безопасной питьевой воде, что усугубляет обстановку и повышает риски распространения болезней.

Ранее сообщалось, что система жизненно необходимой для жителей сектора Газа гуманитарной помощи находится на грани полного коллапса.