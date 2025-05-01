Спецпосланник США Келлог сообщил о готовности Украины уступить России территории

«Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — сказал посланник Трампа.