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Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной

Президент США отметил, что это хорошо и для Киева, поскольку американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Глава администрации Вашингтона Дональд Трамп на заседании кабмина подтвердил факт подписания соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, — заявил Трамп. — Это также хорошо для них [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки».