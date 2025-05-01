Свириденко: фонд США и Украины будет инвестировать в добычу ископаемых

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что новый инвестиционный фонд, учреждаемый совместно с США, будет направлен на развитие проектов в сфере добычи природных ресурсов — в том числе нефти, газа и полезных ископаемых — а также на создание инфраструктуры и перерабатывающих мощностей.
Как подчеркнула она, финансирование будет осуществляться исключительно на территории Украины.
По её словам, выбор конкретных направлений для инвестиций будет происходить при участии обеих сторон — Киева и Вашингтона.
Ранее Министерство финансов США подтвердило подписание соглашения с Украиной, касающегося совместной работы в области природных ресурсов.