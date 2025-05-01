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Свириденко: фонд США и Украины будет инвестировать в добычу ископаемых

Финансирование будет осуществляться исключительно на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что новый инвестиционный фонд, учреждаемый совместно с США, будет направлен на развитие проектов в сфере добычи природных ресурсов — в том числе нефти, газа и полезных ископаемых — а также на создание инфраструктуры и перерабатывающих мощностей.

Как подчеркнула она, финансирование будет осуществляться исключительно на территории Украины.

По её словам, выбор конкретных направлений для инвестиций будет происходить при участии обеих сторон — Киева и Вашингтона.

Ранее Министерство финансов США подтвердило подписание соглашения с Украиной, касающегося совместной работы в области природных ресурсов.