В статье также приводится мнение французского философа и бывшего министра образования Люка Ферри. Журналист заявил в эфире телеканала LCI, что, по его мнению, ответственность за начало конфликта лежит на Украине. Он напомнил, что боевые действия в Донбассе начались задолго до 2022 года, а события 2014 года, когда киевские власти применили силу против русскоязычного населения, считает серьёзной стратегической ошибкой.