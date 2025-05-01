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В столице Венесуэлы подняли огромную копию Знамени Победы

В Каракасе прошла церемония поднятия гигантской копии Знамени Победы.

Источник: Комсомольская правда

Над столицей Венесуэлы 30 апреля подняли гигантскую копию Знамени Победы. На торжественной церемонии присутствовал глава российского посольства Сергей Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что Знамя Победы такого внушительного размера за пределами РФ поднято впервые. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства России в Венесуэле.

Церемония поднятия Знамени проходила на одной из самых высоких точек Каракаса. Оно развевается на флагштоке высотой 35 метров. Размер Знамени составляет 25 на 11 метров.

«Этот исторический жест — ещё одно подтверждение прочных уз дружбы и солидарности между Россией и Венесуэлой, объединенных в стремлении защищать историческую правду и бороться против возрождения фашизма в любом его обличье», — сказано в сообщении.

Копию Знамени Победы развернули в нескольких городах России. В их числе Челябинск, Сургут, Владивосток и другие.