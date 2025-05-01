Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

Ранее политолог и журналист Армен Гаспарян отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об угрозах параду Победы в Москве на 9 мая. По его словам, подобные заявления с поведением самозванцев, стремящихся или к престолу, или к собственной гибели.