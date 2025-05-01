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Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

По его словам, европейские политики стараются дистанцироваться от Зеленского, сознательно игнорируя приглашение.

Источник: Аргументы и факты

По утверждению депутата Верховной рады Александра Дубинского, европейские лидеры начали отказываться от участия в мероприятиях в Киеве, запланированных на 9 мая, стремясь не провоцировать недовольство президента США Дональда Трампа после его общения с Владимиром Зеленским.

Дубинский отметил, что после того как Трамп продемонстрировал нежелание видеть сближение между лидерами Франции и Украины, другие представители Европы, по его словам, также предпочли сохранить дистанцию.

По мнению парламентария, западные политики осознанно игнорируют приглашения, стараясь не ассоциировать себя с Зеленским, чья политическая позиция, по его словам, стремительно ослабевает.

Ранее политолог и журналист Армен Гаспарян отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об угрозах параду Победы в Москве на 9 мая. По его словам, подобные заявления с поведением самозванцев, стремящихся или к престолу, или к собственной гибели.