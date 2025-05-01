Казахстан введет «золотую визу» для иностранцев, заявили в МИД страны

Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. «Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача “золотых виз” создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана», — добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.