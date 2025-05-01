Казахстан введет «золотую визу» для иностранцев, заявили в МИД страны

«Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная “золотая виза” предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. «Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача “золотых виз” создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана», — добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, пояснили в казахстанском МИД.