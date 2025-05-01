NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

Когда Трамп вступил в должность 20 января, у него уже был специальный посланник по Украине и России: генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг. Однако с середины марта Келлог сосредоточился на переговорах именно с Киевом, в то время как Уиткофф стал вести обсуждения с Москвой. Как пишет NYP, наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось «сложным для достижения баланса».