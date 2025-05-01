Украина сохранит контроль над металлами, несмотря на сделку с США

Ранее Life.ru писал, что США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. Оно предоставляет Америке привилегированный доступ к инвестиционным проектам по разработке ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и газ. В Минфине США отметили, что соглашение предусматривает создание фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в пользу Вашингтона, а управление фондом останется за американской стороной.