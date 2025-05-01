Совет директоров Tesla ищет замену Маску из-за недовольства инвесторов

Поводом для таких шагов стало недовольство среди инвесторов. По их мнению, Маск перестал уделять должное внимание делам компании, переключившись на работу в правительственной структуре DOGE, где он курирует проекты по повышению эффективности госаппарата США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решения Илона Маска в качестве руководителя DOGE не окончательны и могут быть пересмотрены. Но при этом республиканец дал высокую оценку работе департамента, которому удалось вскрыть множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах.