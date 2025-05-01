Совет директоров Tesla ищет замену Маску из-за недовольства инвесторов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решения Илона Маска в качестве руководителя DOGE не окончательны и могут быть пересмотрены. Но при этом республиканец дал высокую оценку работе департамента, которому удалось вскрыть множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах.