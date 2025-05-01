США и Украина подписали соглашение об ископаемых и создали совместный фонд

США и Украина подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для разработки украинских природных ресурсов, включая нефть, газ и другие критически важные ископаемые. Документ закрепляет равноправное участие сторон в управлении фондом, который будет наполняться за счет новых лицензий на добычу, при этом контроль над недрами и ресурсами сохраняется за Киевом. Доходы от проектов планируется направлять на восстановление инфраструктуры Украины и стимулирование ее экономики, без налоговой нагрузки. Сделка оформлена как экономическое партнерство, направленное на долгосрочное сотрудничество и стабилизацию.