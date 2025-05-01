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Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Президент США Дональд Трамп напоминал своему украинскому коллеге, что Россия сильнее и больше, уговаривая его на заключение сделки по ресурсам. Об этом глава государства заявил 30 апреля в эфире телеканала NewsNation.

Источник: AP 2024

«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — сказал американский лидер.

При этом он добавил, что подписанное в тот же день соглашение якобы позволит США получить намного больше, чем 350 млрд, которые направила администрация предыдущего главы Белого дома на поддержку Украины.

Ранее в тот же день в минфине Соединенных Штатов сообщили о заключении между Вашингтоном и Киевом сделки по полезным ископаемым. Кроме того, страны договорились о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.