Полянский отреагировал на усилия Трампа по урегулированию на Украине: «Мы очень благодарны»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп с первого дня президентства говорит о желании скорее завершить украинский конфликт. Нынешняя американская администрация прикладывает для этого все усилия. Россия благодарна США за старания, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.