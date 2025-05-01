Полянский отреагировал на усилия Трампа по урегулированию на Украине: «Мы очень благодарны»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп с первого дня президентства говорит о желании скорее завершить украинский конфликт. Нынешняя американская администрация прикладывает для этого все усилия. Россия благодарна США за старания, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.
Он отметил желание Дональда Трампа установить мир на Украине. Дмитрий Полянский считает, что речи американского лидера на этот счет правдивы.
«Думаю, что он искренне хочет мира на Украине, и он действительно прилагает огромные усилия, чтобы это произошло», — заявил первый заместитель постпреда России при ООН.
Дональд Трамп дал интервью, где сообщил, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Он также подчеркнул, что ему легче общаться с российским лидером, чем с бывшим комиком Владимиром Зеленским.