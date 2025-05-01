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Полянский отреагировал на усилия Трампа по урегулированию на Украине: «Мы очень благодарны»

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Трамп искренне хочет мира.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп с первого дня президентства говорит о желании скорее завершить украинский конфликт. Нынешняя американская администрация прикладывает для этого все усилия. Россия благодарна США за старания, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Он отметил желание Дональда Трампа установить мир на Украине. Дмитрий Полянский считает, что речи американского лидера на этот счет правдивы.

«Думаю, что он искренне хочет мира на Украине, и он действительно прилагает огромные усилия, чтобы это произошло», — заявил первый заместитель постпреда России при ООН.

Дональд Трамп дал интервью, где сообщил, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Он также подчеркнул, что ему легче общаться с российским лидером, чем с бывшим комиком Владимиром Зеленским.