Глава МИД Китая заявил, что страны БРИКС должны объединиться против «двойных стандартов»

Страны — члены БРИКС должны объединиться и выступить против политизации вопросов антитеррористической деятельности. Мир сталкивается с новыми вызовами, усложняющимися за счет развития технологий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече представителей стран БРИКС.