Страны — члены БРИКС должны объединиться и выступить против политизации вопросов антитеррористической деятельности. Мир сталкивается с новыми вызовами, усложняющимися за счет развития технологий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече представителей стран БРИКС.
Председатель МИД назвал терроризм «врагом всего человечества». Он призвал членов БРИКС противостоять агрессивному явлению. Антитеррористическая деятельность усиливается на фоне мировой нестабильности.
«Страны БРИКС должны объединить усилия в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, выступить против политизации, против соответствующих двойных стандартов», — подытожил Ван И.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. На встрече Ван И пожал главе МИД РФ руку и сообщил, что перемены стали нормой настоящего времени.