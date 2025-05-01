Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Почему 1 мая называют Днем единства? Одним из главных приоритетов внутренней политики страны стало сохранение межрелигиозного и межнационального единства народа РК. Этот день объединяет людей более чем 150 национальностей, которые живут на территории страны, и подчеркивает важность свободного и уважительного общения между людьми, невзирая на разность культур, языка и традиций.