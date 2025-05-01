Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. При этом министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
Корреспондент РИА Новости изучил молдавский учебник по истории, который вышел в 2024 году и поступил в школы в начале 2025-го, и обнаружил, что авторы пособия используют различные методы, чтобы создать искаженный взгляд на историю. Например, в разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы «Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны», а «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали, и с этого момента началась Великая война». При этом позиция самого СССР и подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, неопровержимо свидетельствующие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, в учебнике не приводятся.
В основном тексте учебного материала можно найти заявления о том, как СССР повлиял на начало Второй Мировой войны. Авторы учебника пишут, что «опасность распространения коммунизма, установленного в России», наравне с социально-экономическими проблемами европейских стран и реваншистскими настроениями после заключения Версальского договора «породили крайне правые движения и привели к установлению фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии».
Лидер молдавского оргокомитета «Победа» Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории — это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он отметил, что власти не первый год пытаются обелить нацизм, под этим предлогом продвигались версии о том, что Советский Союз и нацистская Германия — это два режима, которые якобы виновны в развязывании Второй Мировой войны. По его словам, в учебнике прямо говорится, что советские войска были оккупационными, румынские — войсками освобождения, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии.
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.