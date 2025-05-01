Корреспондент РИА Новости изучил молдавский учебник по истории, который вышел в 2024 году и поступил в школы в начале 2025-го, и обнаружил, что авторы пособия используют различные методы, чтобы создать искаженный взгляд на историю. Например, в разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы «Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны», а «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали, и с этого момента началась Великая война». При этом позиция самого СССР и подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, неопровержимо свидетельствующие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, в учебнике не приводятся.