Yonhap: и.о. президента Южной Кореи подаст в отставку для участия в выборах

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су может подать в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, передает агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве. Выборы президента в стране назначены на июнь.