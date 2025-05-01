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В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Как отмечается, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен.

Источник: Аргументы и факты

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе, возглавляемая Сергеем Мироновым, направила в правительство законопроект, предусматривающий обязательную индексацию заработной платы раз в квартал с учетом уровня инфляции.

Миронов отметил, что действующая норма Трудового кодекса РФ об индексации зарплаты из-за повышения цен является лишь рекомендацией и фактически применяется только в бюджетных учреждениях, причем не в полной мере.

Он подчеркнул, что реальные доходы граждан снижаются уже второй год подряд, а рост заработных плат в частном секторе значительно отстает от инфляции.

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