Негативный опыт вывода войск из Афганистана стал ключевым фактором в изменении позиции президента США Дональда Трампа относительно роли Штатов на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Так сенатор выступил с ответным заявлением после публикации в издании The Atlantic, где президент США назвал афганский вывод войск «наверное самым жалким моментом в истории США».
«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — предположил сенатор.
Ранее Пушков предположил, что вооруженный конфликт на Украине, пособником которого выступает Германия, станет третьим военным поражением для ФРГ. При этом сенатор отметил, что Германия фактически исключена из переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.