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Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против «двойных стандартов» в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Источник: AP 2024

«Терроризм — это общий враг человечества. В настоящее время в сфере борьбы с терроризмом появились новые вызовы. Международные террористические силы сговариваются, пользуясь хаосом, часто происходят крупные террористические атаки, а новые технологии добавляют факторы сложности в международную борьбу с терроризмом», — заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР.

Он отметил, что «страны БРИКС должны работать сообща, чтобы бороться со всеми формами терроризма, противостоять политизации и инструментализации вопроса борьбы с терроризмом и выступать против “двойных стандартов” в борьбе с терроризмом».