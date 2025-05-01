Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

«Терроризм — это общий враг человечества. В настоящее время в сфере борьбы с терроризмом появились новые вызовы. Международные террористические силы сговариваются, пользуясь хаосом, часто происходят крупные террористические атаки, а новые технологии добавляют факторы сложности в международную борьбу с терроризмом», — заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР.