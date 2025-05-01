Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский недвусмысленно заявил о готовящихся Киевом терактах в Москве и Крыму на 9 мая. Агрессивные речи бывшего комика ничтожны. Они вновь подчеркнули террористический характер киевского режима. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.
Депутат считает, что цель заявлений Зеленского — посеять панику среди россиян. Однако РФ не отменит праздник в честь Дня Победы. При этом ждать от Киева соблюдения перемирия на 9 мая не стоит, уточнил депутат.
«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. Россия отметит 80-летие Победы», — заключил Виктор Водолацкий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала агрессивные заявления бывшего комика. Она заявила, что Зеленский, не скрывая, говорит о намерении совершить преступление против гражданского населения. Это буквально планирование теракта «в прямом эфире».