«Цель — посеять панику среди россиян»: в ГД отреагировали на угрозы от Зеленского

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. Россия отметит 80-летие Победы», — заключил Виктор Водолацкий.