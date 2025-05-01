Лукашенко подтвердил готовность активизировать сотрудничество с Израилем и возобновить прямое авиасообщение

В этом году отмечается 80-летие Великой Победы, и это событие имеет особое значение для белорусов и евреев, которые пережили ужасные испытания и потери во время Второй мировой войны, вместе выстояли и сохранили идентичность. «Без завоеванной тогда Победы невозможно представить современный мир и существование независимых стран, в том числе Беларуси и Израиля. Убежден, что мы сумеем сберечь память своих мужественных предков во имя мира и безопасности будущих поколений», — подчеркнул белорусский лидер.