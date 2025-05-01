Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подтвердил готовность активизировать сотрудничество с Израилем и возобновить прямое авиасообщение

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник является важной вехой в судьбе каждой страны, отождествляется со становлением государственности и закреплением места на карте мира», — говорится в поздравлении.

Беларусь и Израиль объединяют тесные исторические связи, отметил глава государства. На белорусской земле родились и учились многие видные представители еврейского народа, которые способствовали созданию современного Израиля.

«Беларусь всегда была и остается пространством толерантности и взаимопонимания. Безусловно, этой гостеприимной атмосферой дорожат израильские студенты, которые получают образование в наших учебных заведениях, бизнесмены, которые развивают экономические связи, паломники и многочисленные граждане Израиля, которые посещают своих родственников», — обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко подтвердил готовность к активизации двустороннего политического диалога и сотрудничества в отраслях науки и технологий, инвестиций, сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины, фармацевтики, образования и туризма.

«Уверен, возобновление прямого авиационного сообщения станет весомым вкладом в увеличение динамики белорусско-израильских контактов», — подчеркнул глава государства.

Добрые человеческие отношения и общая история — это прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних связей, добавил Президент.

В этом году отмечается 80-летие Великой Победы, и это событие имеет особое значение для белорусов и евреев, которые пережили ужасные испытания и потери во время Второй мировой войны, вместе выстояли и сохранили идентичность. «Без завоеванной тогда Победы невозможно представить современный мир и существование независимых стран, в том числе Беларуси и Израиля. Убежден, что мы сумеем сберечь память своих мужественных предков во имя мира и безопасности будущих поколений», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу крепкого здоровья и осуществления планов, а всем жителям Израиля — мирного неба над головой, счастья и успехов.