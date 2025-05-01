Лукашенко: только с опорой на собственные силы и таланты белорусы смогли построить независимое и успешное государство

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство. В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.
«Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества. Желаю всем добра и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями», — выразил пожелания Президент.
Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда.
Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Праздником труда.
Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство.
В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению.
Успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.
Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества. Желаю всем добра и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями.
С Праздником труда!
1 мая 2025 года,
Александр Лукашенко.