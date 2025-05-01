Олжас Бектенов отметил вклад Ассамблеи в укрепление единства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил с поздравлением в честь Дня единства народа Казахстана, который ежегодно отмечается 1 мая. В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник символизирует мудрость и богатую историю казахстанского общества, где на протяжении десятилетий ценятся взаимное уважение, доверие и стремление к совместному развитию.