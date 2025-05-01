Олжас Бектенов отметил вклад Ассамблеи в укрепление единства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил с поздравлением в честь Дня единства народа Казахстана, который ежегодно отмечается 1 мая. В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник символизирует мудрость и богатую историю казахстанского общества, где на протяжении десятилетий ценятся взаимное уважение, доверие и стремление к совместному развитию.
Олжас Бектенов отметил, что вклад людей разных культур и вероисповеданий в развитие страны играет важную роль в укреплении национального согласия и в продвижении Казахстана на пути устойчивого прогресса.
В своей речи Премьер-министр также сослался на недавнее выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он напомнил, что в условиях нестабильной мировой обстановки идея единства приобретает особую значимость. Именно согласие, стабильность, трудолюбие, профессионализм и верность высоким идеалам солидарности становятся важнейшими факторами на пути к построению Справедливого Казахстана.
«Единство — это наш общий ресурс и прочная опора», — подчеркнул Премьер-министр.
В завершение поздравления Олжас Бектенов пожелал всем жителям страны здоровья, благополучия, мира и добра. Он выразил надежду, что этот светлый праздник наполнит дома казахстанцев теплом и радостью.