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Олжас Бектенов отметил вклад Ассамблеи в укрепление единства

Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем единства народа, передает DKnews.kz.

Источник: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил с поздравлением в честь Дня единства народа Казахстана, который ежегодно отмечается 1 мая. В своем обращении он подчеркнул, что этот праздник символизирует мудрость и богатую историю казахстанского общества, где на протяжении десятилетий ценятся взаимное уважение, доверие и стремление к совместному развитию.

Олжас Бектенов отметил, что вклад людей разных культур и вероисповеданий в развитие страны играет важную роль в укреплении национального согласия и в продвижении Казахстана на пути устойчивого прогресса.

В своей речи Премьер-министр также сослался на недавнее выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он напомнил, что в условиях нестабильной мировой обстановки идея единства приобретает особую значимость. Именно согласие, стабильность, трудолюбие, профессионализм и верность высоким идеалам солидарности становятся важнейшими факторами на пути к построению Справедливого Казахстана.

«Единство — это наш общий ресурс и прочная опора», — подчеркнул Премьер-министр.

В завершение поздравления Олжас Бектенов пожелал всем жителям страны здоровья, благополучия, мира и добра. Он выразил надежду, что этот светлый праздник наполнит дома казахстанцев теплом и радостью.