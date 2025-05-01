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«Самый жалкий момент»: Пушков назвал главный страх Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп сменил вектор относительно участия Соединённых Штатов в конфликте на Украине из-за разочарования в итогах вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

В интервью журналу The Atlantic Трамп отметил, что завершение войны в Афганистане стало для Штатов «самым жалким моментом в её истории». Это высказывание, по мнению Пушкова, может свидетельствовать о глубоком воздействии неудачи в Афганистане на восприятие американским лидером внешней политики.

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определённое влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — отметил Пушков.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не планирует отказываться от роли посредника в усилиях по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, перспектива выхода Вашингтона маловероятна.