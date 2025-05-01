ВСУ перебросили в Сумскую область отряды ССО, ГУР, СБУ и «Птиц Мадьяра»

Подразделения украинских спецслужб и сил спецопераций, а также бригада БПЛА «Птицы Мадьяра» переброшены в Сумскую область командованием ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На севере Сумского района Сумской области сегодня действуют … отряды ССО, ГУР, СБУ и нацгвардии. Переброшены на данный участок … также медийные подразделения вражеских дроноводов, в том числе пресловутые “Птицы Мадьяра”», — рассказал собеседник агентства.
Он сообщил также о нахождении на данном участке линии боевого соприкосновения сводных подразделений десантников и морпехов ВСУ.
Ранее появилась информация о переброске противником резервов в Сумскую область с запорожского направления. Сообщалось, что ВСУ готовят Сумы к боевым действиям, выстраивая несколько линий обороны.