Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Праздником Весны и Труда

«Гордимся достижениями наших нефтяников, энергетиков, аграриев, ученых, представителей творческих профессий, мастеров спорта. Признательны медицинскому и педагогическому сообществу Татарстана, сотрудникам правоохранительных органов, коммунального хозяйства — всем, кто работает слаженно и с полной отдачей, вносит свой вклад в общее дело. Ведь именно благодаря созидательному труду многотысячных коллективов предприятий и учреждений, малого и среднего бизнеса, общественных и профсоюзных организаций наша республика стала одним из самых развитых, опорных регионов Российской Федерации. Уверен, что лучшие качества татарстанцев — трудолюбие и взаимовыручка, уважение к традициям и культуре соседей, искренняя любовь к Отчизне и патриотизм — обеспечат достойное будущее нам и грядущим поколениям», — сказал Мухаметшин в своем обращении.