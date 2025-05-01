Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Праздником Весны и Труда

В своем обращении он подчеркнул, что, несмотря на геополитические вызовы и непростую внешнеэкономическую ситуацию, перед страной стоят важные задачи, которые возможно решить только сообща — проявляя ответственность, сплоченность и опираясь на опыт поколений.
«Сегодня наше многонациональное Отечество живет в условиях специальной военной операции, сложных геополитических и внешнеэкономических отношений. Перед нами вновь стоит сложная и ответственная задача: опираясь на опыт предшествующих поколений защищать страну, развивать и укреплять экономику, повышать уровень жизни населения, создавать благоприятные условия для работы, саморазвития и отдыха. Проявляя гражданскую ответственность и сплоченность, с честью преодолевая трудности, совместными усилиями мы успешно решаем эти задачи», — отметил председатель ГС РТ.
Фарид Мухаметшин выразил особую благодарность представителям ключевых отраслей экономики, науки, образования, здравоохранения и правоохранительных органов. Он отметил, что благодаря усилиям тысяч трудовых коллективов, малому и среднему бизнесу, профсоюзам и общественным организациям республика занимает лидирующие позиции в России.
«Гордимся достижениями наших нефтяников, энергетиков, аграриев, ученых, представителей творческих профессий, мастеров спорта. Признательны медицинскому и педагогическому сообществу Татарстана, сотрудникам правоохранительных органов, коммунального хозяйства — всем, кто работает слаженно и с полной отдачей, вносит свой вклад в общее дело. Ведь именно благодаря созидательному труду многотысячных коллективов предприятий и учреждений, малого и среднего бизнеса, общественных и профсоюзных организаций наша республика стала одним из самых развитых, опорных регионов Российской Федерации. Уверен, что лучшие качества татарстанцев — трудолюбие и взаимовыручка, уважение к традициям и культуре соседей, искренняя любовь к Отчизне и патриотизм — обеспечат достойное будущее нам и грядущим поколениям», — сказал Мухаметшин в своем обращении.
Он особо отметил заслуги тружеников и ветеранов Татарстана, чье самоотверженное служение стало прочным фундаментом развития республики и страны в целом.
Фарид Мухаметшин пожелал жителям крепкого здоровья, мира, успехов и новых свершений на благо родной земли.
«С праздником, дорогие татарстанцы, со светлым Первомаем!» — завершил свое поздравление спикер парламента Татарстана.