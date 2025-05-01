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Российский оператор БПЛА ликвидировал словенский танк M-55S ВСУ в Запорожье

Боевую задачу выполнил боец из группировки войск «Восток» с позывным Верба.

Источник: Аргументы и факты

Российский оператор БПЛА ликвидировал танк M-55S ВСУ словенского производства в районе города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Боевую задачу успешно выполнил боец 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Верба, произведя несколько точных попаданий по цели ударными беспилотниками, рассказали в министерстве. Там также отметили, что бронемашина находилась в ангаре.

Ранее сообщалось о еще одном военнослужащем из группировки «Восток», который в одиночку отразил атаку восьми украинских солдат в селе Днепроэнергия в ДНР.