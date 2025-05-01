Российский оператор БПЛА ликвидировал словенский танк M-55S ВСУ в Запорожье

Боевую задачу успешно выполнил боец 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Верба, произведя несколько точных попаданий по цели ударными беспилотниками, рассказали в министерстве. Там также отметили, что бронемашина находилась в ангаре.