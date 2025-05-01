Отечественный дрон ВТ-40 предложили внести в Книгу рекордов Гиннесса

По его словам, дрон-камикадзе, разработанный проектом «Русский беспилотник», демонстрирует выдающуюся эффективность в зоне специальной военной операции на Украине.
«ВТ-40, или, как его называют бойцы, “Боец 40”, пора заносить в Книгу рекордов за точность поражения и универсальность применения», — заявил Мазута.
Он также отметил высокую результативность других российских БПЛА, таких, как «Бумеранг» и дрон самолётного типа «Молния-2».
ВТ-40, запущенный в производство летом 2023 года, способен нести до 2,5 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 12 км. Беспилотник выпускается в аналоговой и цифровой версиях, комплектуется очками, экраном и пультом управления. Эти характеристики делают его важным инструментом для российских подразделений, обеспечивая высокую точность применения и оперативность в боевых условиях.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО ударом FPV-дрона был убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи». Ликвидация боевика произошла на Красноармейском направлении.