Отечественный дрон ВТ-40 предложили внести в Книгу рекордов Гиннесса

ВТ-40, запущенный в производство летом 2023 года, способен нести до 2,5 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 12 км. Беспилотник выпускается в аналоговой и цифровой версиях, комплектуется очками, экраном и пультом управления. Эти характеристики делают его важным инструментом для российских подразделений, обеспечивая высокую точность применения и оперативность в боевых условиях.