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ВВС Болгарии: Первый поставленный из США самолет F-16 не прошел госприемку

В настоящее время американское воздушное судно не принимается по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Первый самолет F-16 Block 70, поставленный в Болгарию из Соединенных Штатов Америки (США), не прошел госприемку. Как сообщил командующий болгарскими военно-воздушными силами (ВВС) генерал-майор Николай Русев, возникли некие технические проблемы.

«После приземления первого F-16 в Болгарии было обнаружено отклонение в работе одной из систем, что не означает, что самолет неисправен», — цитирует его слова Министерство обороны Болгарии.

В настоящее время американское воздушное судно не принимается по техническим причинам. Отклонение уже включено в стандарты, чтобы чуть позже приемка самолета была бы проведена в штатном режиме.

По словам Русева, пока F-16 полноценно не поступит на вооружение, так как нужно будет потратить время и силы на техническую и летную приемку судна.

Как KP.RU писал ранее, ВВС Украины сообщили о потере истребителя F-16 четвертого поколения. Зеленский винит во всем российские войска, а не огонь по своим или техническую неисправность. Причины происшествия полностью не раскрыты.