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Трамп заявил, что не совершил ни одной ошибки за 100 дней президентства

По словам американского лидера, США планируют зарабатывать миллиарды долларов.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что ему удалось избежать каких-либо ошибок в первые 100 дней его президентства. Об этом американский президент заявил в беседе с телеканалом NewsNation.

«Я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — сказал глава государства.

Он заявил о планах США зарабатывать миллиарды долларов. Трамп отметил, что на реализацию этих планов потребуется время. Вместе с тем президент выразил уверенность, что они будут реализованы значительно быстрее, чем полагают некоторые.

Ранее Трамп назвал «историческими» результаты своей работы в первые 100 дней президентства.