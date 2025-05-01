Трамп заявил, что не совершил ни одной ошибки за 100 дней президентства

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что ему удалось избежать каких-либо ошибок в первые 100 дней его президентства. Об этом американский президент заявил в беседе с телеканалом NewsNation.
«Я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — сказал глава государства.
Он заявил о планах США зарабатывать миллиарды долларов. Трамп отметил, что на реализацию этих планов потребуется время. Вместе с тем президент выразил уверенность, что они будут реализованы значительно быстрее, чем полагают некоторые.
Ранее Трамп назвал «историческими» результаты своей работы в первые 100 дней президентства.