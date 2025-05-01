Виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов заняли высокие должности

Некоторые виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей в 2014 году, сейчас занимают высокие должности в украинской власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя одесского подпольного движения Stop Grave.
По словам собеседника информагентства, некогда лидер одесского Евромайдана и Совета обороны Одессы Руслан Форостяк стал советником главы регионального управления полиции, а еще один участник беспорядков Андрей Юсов — пресс-секретарем Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, впоследствии стал нардепом от Народного фронта, а позже советником главы МВД. Сейчас якобы числится погибшим», — рассказал подпольщик.
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014-го. Между представителями «антимайдана» с одной стороны и участниками Евромайдана, а также движением ультрас (организованные группы из футбольных болельщиков) с другой произошли потасовки. Сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались «антимайданщики». Погибли 48 человек, и более 250 пострадали.
По словам представителя Stop Grave, расследованию трагедии препятствовала группа ангажированных журналистов, носившая неофициальное название «Второе мая».