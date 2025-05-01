Виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов заняли высокие должности

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014-го. Между представителями «антимайдана» с одной стороны и участниками Евромайдана, а также движением ультрас (организованные группы из футбольных болельщиков) с другой произошли потасовки. Сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались «антимайданщики». Погибли 48 человек, и более 250 пострадали.