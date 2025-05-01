Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вырос на Кавказе»: Школьник объяснил Путину, почему не смог выполнить его предложение

13-летний подросток из Ставропольского края Никита Гоголев, прославившийся чтением собственного стихотворения ко Дню Победы на марафоне общества «Знание», объяснил, почему остался стоять во время разговора с президентом РФ.

Источник: Life.ru

Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным. Видео © Life.ru.

Когда президент, выслушав его выступление, предложил школьнику присесть, Никита пояснил, что вырос на Кавказе, где такие обычаи — знак уважения.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — пояснил Никита.

В ответ глава государства подчеркнул, что в России глубоко чтут традиции Кавказа, которые во многом формируют уникальный характер жителей этого региона.

Ранее сообщалось, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».