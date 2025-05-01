В МИД РФ заявили, что Швейцария не имеет права конфисковать активы ЦБ

В МИД напомнили, что по состоянию на конец марта 2025 года Швейцария заморозила активы Центрального банка РФ на сумму 7,45 миллиарда франков. Несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС или НАТО, она также поддержала большинство европейских санкций, введённых в отношении России после 24 февраля 2022 года.