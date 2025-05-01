Киев согласился на прекращение огня по текущей линии фронта. Военная операция, день 1163-й

9:22 Трамп «доломал» киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
9:07 Администрация Трампа одобрила экспорт оружия на Украину через прямые продажи на сумму от $50 млн, пишет Kyiv Post.
8:55 Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками.
8:43 Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал заключение Киевом и Вашингтоном сделки по украинским природным ресурсам.
8:32 В Вашингтоне осознают, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
8:21 Более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
8:16 Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщили в минфине США. В рамках нее будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.
8:10 Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов в обмен на частичный возврат контроля Киеву.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили восемь украинский беспилотников над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1163-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.