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Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда, сказав о рецепте благополучия

Лукашенко поздравил белорусский народ с Праздником труда, сказав о рецепте благополучия.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда, который отмечается 1 мая, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что только с опорой на собственные силы и таланты было построено независимое и успешное государство.

В год 80-летия Великой Победы он также отметил героизм и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла.

В поздравлении говорится, что «успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса».

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