Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

«В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», — сказал президент.