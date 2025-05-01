Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

В Белоруссии 1 мая отмечается Праздник труда, этот день является праздничным днём.
«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство», — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил героизм и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
«В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», — сказал президент.
По его словам, успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.
«Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества», — заключил глава государства.