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Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Праздником труда поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто восстанавливал страну из руин, и назвал труд универсальным рецептом благополучия и согласия, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

В Белоруссии 1 мая отмечается Праздник труда, этот день является праздничным днём.

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил героизм и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», — сказал президент.

По его словам, успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.

«Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества», — заключил глава государства.