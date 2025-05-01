Полянский: Трамп понимает, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия

В Вашингтоне понимают, что Владимир Зеленский предпринимает попытки подрыва мирных усилий главы Белого дома Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
«Думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Киеве стремятся к затягиванию украинского конфликта, пытаясь спровоцировать вмешательство в него новых участников.
Ранее Полянский выразил уверенность в искреннем желании Трампа добиться мира на Украине, отметив, что глава Белого дома прилагает огромные усилия для достижения этой цели.