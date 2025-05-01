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Железняк: подписанное Киевом соглашение о недрах хуже предложенного ранее

Текущая версия соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной хуже той, что предлагалась Зеленскому до скандала в Белом доме.

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной, подписанное 30 апреля, хуже того, что предлагалось Владимиру Зеленскому до скандала в Белом доме, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше», — написал он в своем Telegram-канале.

Однако подписанный документ лучше того, который был представлен 23 марта, добавил депутат.

По его словам, в нем не обговариваются гарантии безопасности для Украины, но предполагается предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.

Напомним, Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом. Предполагалось, что он подпишет с США соглашение по ресурсной сделке. Однако ситуация вышла из-под контроля. Президент США Дональд Трамп и украинский политик устроили перепалку из-за положения Украины в конфликте и нежелания ее экс-президента прекращать боевые действия. Зеленский не подписал договор и досрочно покинул Белый дом. Сделка была сорвана.

11 марта украинская сторона все-таки согласилась заключить соглашение с США по полезным ископаемым. Однако версия договора от 23 марта ее опять не устроила.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Минфин США заявил, что сделка между американцами и украинцами все-таки состоялась.

Позже Трамп подтвердил заключение данного соглашения.