Железняк: подписанное Киевом соглашение о недрах хуже предложенного ранее

Напомним, Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом. Предполагалось, что он подпишет с США соглашение по ресурсной сделке. Однако ситуация вышла из-под контроля. Президент США Дональд Трамп и украинский политик устроили перепалку из-за положения Украины в конфликте и нежелания ее экс-президента прекращать боевые действия. Зеленский не подписал договор и досрочно покинул Белый дом. Сделка была сорвана.