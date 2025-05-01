В новом учебнике по истории Молдавии, который решили перевыпустить вопреки решениям Нюрнбергского трибунала, СССР обвиняется в развязывании Второй Мировой войны. По данным РИА Новости, «распространение коммунизма в Европе» и вовсе названо как одна из причин появления фашизма и нацизма.
По мнению министра образования Молдавии Дана Перчуна, новые книги полностью отражают объективный подход к историческим событиям. Однако местную общественность возмутило то, что на страницах учебника «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм.
Авторы обновленного учебника используют различные методы, дабы исказить историю. К примеру, в качестве экспертного мнения в разделе про причины Второй Мировой войны приводятся слова бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, экс-сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова.
Он заявил, что якобы «СССР является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны», а «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали, и с этого момента началась Великая война».
Подчеркнем, что в учебнике не приводится никаких доказательств того, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Хотя этот факт подтвержден решениями Нюрнбергского трибунала.
Как KP.RU писал ранее, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не позволит кому-либо переписать историю Второй мировой войны. Как и уровнять агрессора с освободителями. Он подчеркнул, что память о подвиге СССР хранят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.