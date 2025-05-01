В учебнике по истории Молдавии СССР обвиняется в развязывании Второй мировой

Как KP.RU писал ранее, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не позволит кому-либо переписать историю Второй мировой войны. Как и уровнять агрессора с освободителями. Он подчеркнул, что память о подвиге СССР хранят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.