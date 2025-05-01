Госсекретарь Минобразования Молдовы шантажирует педагогов: Все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать

Я, конечно, понимаю, что система образования сильно деградировала. Но не настолько, чтобы главные начальники в Министерстве образования стали забывать подвиг собственных предков. 80 лет назад, 26 апреля 1945 года красноармеец Иван Олару расколошматил гранатой вражеский пулемет и 4-х гитлеровцев, за что был удостоен ордена Славы на оранжево-черной ленте. По ком спустя 80 лет предлагает скорбеть Валентина Олару? По немецким пулеметчикам, пытавшимся убить нашего земляка, освободившего Европу от нацизма?".