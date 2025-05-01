Госсекретарь Минобразования Молдовы шантажирует педагогов: Все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать

«Госсекретарь Министерства образования Республики Молдова Валентина Олару в неофициальном порядке довела до руководителей учебных заведений страны следующее: все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать. Ранее выпускница Педагогического университета Молдовы рекомендовала учителям обращаться к “культуре памяти”, не праздновать, а скорбеть 9 мая, а также заявила, что Георгиевская ленточка не имеет никакого отношения ко Второй Мировой войне, сообщил глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.
Я, конечно, понимаю, что система образования сильно деградировала. Но не настолько, чтобы главные начальники в Министерстве образования стали забывать подвиг собственных предков. 80 лет назад, 26 апреля 1945 года красноармеец Иван Олару расколошматил гранатой вражеский пулемет и 4-х гитлеровцев, за что был удостоен ордена Славы на оранжево-черной ленте. По ком спустя 80 лет предлагает скорбеть Валентина Олару? По немецким пулеметчикам, пытавшимся убить нашего земляка, освободившего Европу от нацизма?".
26 апреля 1945 года красноармеец Иван Олару расколошматил гранатой вражеский пулемет и 4-х гитлеровцев. Фото: Алексей Петрович Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
26 апреля 1945 года красноармеец Иван Олару расколошматил гранатой вражеский пулемет и 4-х гитлеровцев. Фото: Алексей Петрович.
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