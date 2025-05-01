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Молдова и Украина едины на пути к общему европейскому будущему — Герасимов

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Вице-премьер Молдовы по евроинтеграции Кристина Герасимов и заместитель премьер-министра Украины по вопросам евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудили на встрече в Кишиневе проблемы двустороннего сотрудничества в области присоединения к ЕС.

Источник: Sputnik.md

Молдова и Украина остаются едиными партнерами в обеспечении устойчивости и нашего общего европейского будущего.

написала Герасимов в соцсети X

По итогам встречи была проведена пресс-конференция, на которой молдавский вице-премьер подчеркнула, что приоритетной целью двух соседних государств является скорейшее вступление в Евросоюз.

Мы, Молдова, поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину политически, дипломатически и гуманитарно со всей решимостью, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Для нас единая Европа является и должна оставаться якорем мира.

сказала Герасимов

Стефанишина в свою очередь высоко оценила поддержку, оказанную Республикой Молдова, и сообщила, что обсудила с Герасимов последние достижения обеих стран в процессе вступления в Европейский союз.

Я рада, что мы координируем наши усилия. Нам предстоит принять важные решения, но наша цель должна остаться неизменной: мы будем двигаться вперед вместе, несмотря на обстоятельства, и вы можете рассчитывать на нас.

сказала Стефанишина

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что заявка Молдовы о вступлении в содружество может быть рассмотрена отдельно от украинской, поскольку присоединение Украины блокирует Венгрия.