Молдова и Украина едины на пути к общему европейскому будущему — Герасимов

Молдова и Украина остаются едиными партнерами в обеспечении устойчивости и нашего общего европейского будущего.
По итогам встречи была проведена пресс-конференция, на которой молдавский вице-премьер подчеркнула, что приоритетной целью двух соседних государств является скорейшее вступление в Евросоюз.
Мы, Молдова, поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину политически, дипломатически и гуманитарно со всей решимостью, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Для нас единая Европа является и должна оставаться якорем мира.
Стефанишина в свою очередь высоко оценила поддержку, оказанную Республикой Молдова, и сообщила, что обсудила с Герасимов последние достижения обеих стран в процессе вступления в Европейский союз.
Я рада, что мы координируем наши усилия. Нам предстоит принять важные решения, но наша цель должна остаться неизменной: мы будем двигаться вперед вместе, несмотря на обстоятельства, и вы можете рассчитывать на нас.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что заявка Молдовы о вступлении в содружество может быть рассмотрена отдельно от украинской, поскольку присоединение Украины блокирует Венгрия.