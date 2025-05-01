Kyiv Post: США намерены продать Киеву оружие на $50 млн

В отличие от предыдущей помощи новые поставки будут осуществляться на коммерческой основе. Издание не уточняет, будет ли в данном случае задействован механизм сделки по полезным ископаемым, которая позволяет засчитывать военную помощь в качестве взноса США в общий с Украиной инвестиционный фонд. Конкретные виды вооружений, которые предполагается передать Киеву, не называются.