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Медведев: у Трампа «вышла промашка» с тарифами против Китая

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у президента США Дональда Трампа вышла промашка с тарифами против Китая.

Источник: РИА "Новости"

Как он написал в своём Telegram-канале, «серп и молот» тарифов Трампа направлены против всех и каждого.

«Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем не сладко», — указал он.

Как отметил Медведев, теперь им всем надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием kiss my ass.

«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Вместе с этим Медведев отметил, что Трамп «доломал» киевский режим расплачиваться за помощь ископаемыми.