Медведев: у Трампа «вышла промашка» с тарифами против Китая

Как он написал в своём Telegram-канале, «серп и молот» тарифов Трампа направлены против всех и каждого.
«Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем не сладко», — указал он.
Как отметил Медведев, теперь им всем надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием kiss my ass.
«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», — подчеркнул зампред Совбеза России.
Вместе с этим Медведев отметил, что Трамп «доломал» киевский режим расплачиваться за помощь ископаемыми.